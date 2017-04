5 datos que no conocías sobre el hombre que puede conducir al mundo a la Tercera Guerra Mundial

Kim Jong-un, la máxima autoridad de Corea del Norte , está más que nunca en el ojo de la tormenta por el gran poder nuclear que tiene entre sus manos.





La vida de Kim Jong-un es todo un misterio para millones de personas. Solo se sabe que tiene una obsesión por todo lo que tenga que ver fuerza nuclear. La prensa de Estados Unidos lo bautizó como 'chico nuclear' y no se equivocan.





La vida del jefe máximo de Corea del Norte siempre será un enigma y es el indicado, o al menos millones de personas piensan eso, de poder iniciar una III Guerra Mundial.





Estos son algunos datos pocos conocidos de Kim Jong-un:





Adicción al queso:





Kim Jong-un fue inscrito en una escuela Suiza llamada "International School of Berne", el líder de Corea del Norte usó el seudónimo Pak-un para no levantar sospechas entre los estudiantes. Pero el joven Kim no era bueno en los estudios y fue llevado a una escuela de menor rango en el mismo país.

Durante todos esos años Kim Jong-un se convirtió en adicto al queso. Muchos dicen que por esa razón Corea del Norte importa grandes cantidades de queso de Suiza.









Llanto de la muerte:





Kim Jong-il, padre del 'chico nuclear', falleció en el 2011 y su hijo quiso darle un funeral a lo grande. Kim Jong-un decidió todos los asistentes al funeral tenía que llorar sí o sí. La persona que se negara a mostrar sus lágrimas sería ejecutado. Se cuenta que un militar acudió al sepelio en estado de ebriedad y fue mandado a fusilar.









General de mentira:





El mencionado Kim Jong-un fue condecorado como general de cuatro estrellas por el Ejército de Corea del Norte pero nunca tuvo experiencia o formación militar.









El corte:





"Ambitious!" es el nombre con el que Kim Jong-un bautizó a su corte de cabello. Los jóvenes universitarios del país están obligados a llevar el mismo corte.









A lo Game of Thrones:





Kim Jong-un ordenó la ejecución de su propio tío, Jang Song-Thaek porque cometió crímenes contra el Estado como adulterio y jugar en un casino con dinero de otro país. Muchos medios informaron que el tío fue fusilado o que había sido devorado por una jauría... mismo Ramsay Bolton.