A 20 años de su estreno, mirá cómo está hoy Jonathan Lipnicki, el nene de Jerry Maguire

El 13 de diciembre de 1996, con tal solo 6 años, Jonathan Lipnicki debutaba en el cine como Ray Boyd, el hijo de Renée Zellweger en Jerry Maguire, película que además estaba protagonizada por Tom Cruise y Cuba Gooding Jr.

En aquel entonces, Lipnicki conquistó los corazones de los cinéfilos con su simpatía y sus ocurrencias. Ahora, 20 años después, sorprendió a todos con su gran cambio de look: brazos trabajados y abdominales que dejaron atrás a aquel niño tierno de Jerry Maguire.

Además, actuó en películas como Stuart Little, The Little Vampire y Like Mike. En su cuenta de Instagram, el actor celebró el 20° aniversario del estreno del film con una foto de su niñez, sentado en la silla de Tom Cruise.