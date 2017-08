"A este acuerdo se llegó tras una investigación que llevamos a cabo desde la Fiscalía"

Los fiscales de la Unidad Especial Homicidios, Cristina Ferraro y Jorge Nessier , indicaron que los dichos de Marco Feruglio en la audiencia de acuerdo de juicio abreviado no tienen nada que ver con los hechos atribuidos sino que fueron en base a consultas que realizó el juez Sergio Carraro.





"Son pautas legales que establece el Código Penal respecto a los motivos puntuales que lo llevaron a cometer los hechos y a raíz de esa pregunta es que él comenzó a realizar una serie de consideraciones y bueno, fueron mal interpretadas", destacó la Ferraro tras culminar la tensa audiencia que se vivió en el subsuelo de tribunales.









En tanto, la funcionaria explicó que el acto procesal celebrado en la tarde del miércoles no fue con el propósito de analizar situaciones vinculadas al caso. "La audiencia no tenía que ver con ir al fondo de la cuestión porque justamente el acuerdo consiste en no realizar esa instancia de debate porque el imputado acordó y reconoció todos los hechos", destacó la fiscala.









"Lo importante es destacar que a este acuerdo se llega tras una investigación que llevamos a cabo desde la Fiscalía durante todos estos meses", resaltó Nessier sobre la recolección de evidencias que hicieron que el acusado termine aceptando la autoría de los hechos.





"Se dio la posibilidad de llegar a un acuerdo que satisface las expectativas, tanto de la Fiscalía como de los familiares y allegados a las víctimas", dijo el fiscal de homicidios y agregó que "la totalidad de los hechos fueron reconocidos en este acuerdo".