A horas de inaugurar, le desvalijaron el local de ropa a metros de la Policía Federal

Jessica se preparaba para abrir su propio negocio de ropa el fin de semana pasado. Cuando el viernes llegó al negocio se encontró con el local vacío. Delincuentes forzaron la puerta de blindex y se llevaron la mercadería y un televisor de 42 pulgadas





Sucedió en plena Recoleta santafesina, San Martin al 3300, y a 40 metros de la Policía Federal. Jessica se sigue lamentando y aun no encuentra razones sobre lo que sucedió. Reconoce que ningún lugar de la ciudad garantiza seguridad y que en el barrio ocurrieron algunos robos, pero recuerda: "No me dejaron ni siquiera abrir".





"Es tremendo, parece una pesadilla. Tengo la Federal a 40 metros", dijo a UNO Santa Fe la flamante emprendedora. "Nosotros todavía no lo habíamos abierto al local. Teníamos todo listo pero no lo habíamos hecho. Pensábamos inaugurar ese fin de semana", lamentó.

Jessica comento que realizó la denuncia policial pero que no tiene la ilusión de recuperar la mercadería robada. "No tenga esperanza de que puedan encontrar algo", dijo.

"Se llevaron toda la mercadería y el LCD de 42 pulgadas. Yo no lo había asegurado porque ni siquiera había abierto. Entre todo estimo que se llevaron 100 mil pesos", contó.

Al parecer los delincuentes tuvieron tiempo. "Sacaron los zapatos de las cajas para llevarselos. Estuvieron un tiempo. Habrán dejado diez prendas; quizás alcanzaron escuchar algo y las dejaron", relató.

Jessica trabajó mucho años como empleada y se preparaba para cumplir su sueño: tener el local propio. "Después de mucho sacrificio tomé la decisión de abrir mi propio local. Es algo mio, que yo lo vengo soñando hace un montón", manifestó.

A pesar del golpe, Jessica se prepara para inaugurar su local. Esta semana volvió a viajar a Buenos a buscar mercadería. "Con la ayuda de mi familia voy a volver a abrir. Voy a seguir adelante", sentenció.