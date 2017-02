¡A la yugular! Inesperado "palito" para el Mellizo Barros Schelotto

José Sand es uno de los ídolos de Lanús, pero su futuro en el Granate aún es incierto, debido a que no llegó a un acuerdo con la dirigencia por su renovación.

El goleador brindó una entrevista en la cual dio más detalles de las negociaciones y se refirió al gran presente de Lanús,, que viene de vencer a River en la Supercopa, con goleada incluida.

El correntino sorprendió con una crítica a Guillermo Barros Schelotto, el ex entrenador del equipo: "Vos me decís que hace mucho que Lanús está así. Nunca se ganaron tres títulos en un año que yo sepa. Con el Mellizo tuvieron que jugar tres finales y las perdieron las tres. Esto es histórico", destacó a Fortaleza Granate.

También fue bastante directo al responder sobre su futuro y le apuntó de lleno a la dirigencia, que tiene intenciones de renovarle por seis meses: "Me quiero retirar en Lanús, pero si me ofrecen renovar por seis meses no va a poder ser", aseguró.

Sin embargo, en diálogo con TyC Sports, agregó: "Según Nicolás Russo (el presidente de la institución) me van a renovar. Al principio tenían la idea de esperar hasta junio y después analizar la situación".