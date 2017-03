A Maradona le cortaron el celular por falta de pago

Debido a esto, el Diez se comunicó inmediatamente con Matías Morla y se quejó por la situación. Según informaron en Los Ángeles la mañana, Maradona paga los celulares de todos los integrantes de su familia, excepto los de Dalma y Gianinna.

"Hola Mati, Mati escúchame una cosa: no sé lo que habrá pasado pero estoy muy caliente. Eh...eh... voy a buscar el teléfono y me dice 'usted no puede hablar por falta de pago'.Que mi teléfono no está por falta de pago cuando yo veo a todo el mundo que hablar por teléfono", expresó Diego en un audio de Whatsapp que le envió a su abogado y este, sin querer, se lo mandó a Andrea Taboada.





"Esto, esto, no, no, esto hay que, acá tiene que rodar una cabeza o... o... se pudre todo", continuó.