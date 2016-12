A priorizar la estrategia

"Decidí colocar a Zárate por Bruno Pittón para este partido porque creo que teniendo en cuenta la marca que tiene Nahuel por ese sector y justamente San Lorenzo es un equipo que ataca mucho por afuera, lleva mucha gente y me parece que para este partido voy a necesitar más marcación en ese sector; acá no salió Pittón por una cuestión de bajo rendimiento sino porque estudiamos al rival y decidimos utilizar otra estrategia, que no quiere decir que se modifique nuestra idea de juego", así de claro fue Juan Pablo Pumpido cuando ratificó la variante que tendrá el equipo por el lateral zurdo.

De esta manera, es más que claro que en el fútbol actual también los jugadores deben estar preparados para salir de la formación titular, según el objetivo de juego que puede necesitar el entrenador, y es lo que sucederá este sábado ante San Lorenzo de Almagro, en el Bajo Flores.

El cuerpo técnico santafesino es consciente que enfrente tendrán a uno de los mejores planteles del fútbol nacional y que además su técnico tiene como base plasmar un encuentro netamente ofensivo. Sólo basta con mencionar a los 4 hombres que se posicionarán delante de Mussis como lo son Cauteruccio; Cerutti; Ortigoza y Blanco; todos profesionales de neto corte ofensivo y llegada al gol.

Lo que seguramente también hará pensar a Pumpido que la clave del cotejo pasará primero por sacarle la pelota a ese tipo de futbolistas, después hacerla correr en forma prolija como sucedió en el segundo tiempo ante Rosario Central y después el punto central para los santafesinos pasará por mostrar un juego vertical que complique las espaldas de Ortigoza y Mussis; allí será clave el desempeño que tenga Martín Rivero en el traslado como Diego Godoy a la hora de romper líneas desde la izquierda hacia el medio.





Duelo en velocidad

Pero más allá de la labor ofensiva que deberán mostrar los Tatengues con Rivero y Godoy, otro duelo interesante para observar será el mano a mano que se producirá por el carril derecho del Tate con Lucas Algozino pasando constantemente al ataque y la intención que también tendrá el hombre de la Selección Argentina , Emmanuel Mas para convertirse en otra arma de ataque.

Allí, si el jugador Tatengue muestra el despliegue y la intensidad que tuvo desde que es titular, seguramente el profesional del Ciclón estará más concentrado en cuidar sus espaldas que en intentar asociarse con Sebastián Blanco por su sector izquierdo.

En los papeles previos se pone de manifiesto que habrá varias parejas de juego y que dependerá de Rojiblancos y Azulgranas quien imponga finalmente el juego en una cancha amplia y propicia para jugar rápido. Es ahí donde la velocidad de Lucas Gamba y el oportunismo y viveza de Franco Soldano deberán estar a la orden del día para pescar cualquier balón que pueda llegarles en los últimos 15 metros. En donde también queda algo claro que San Lorenzo, con Caruzzo y Angeleri muestran el lugar más flojo del sistema defensivo y es ahí donde Unión deberá ser punzante cada vez que genera peligro sobre la valla de Torrico; así queda claro que este sábado la estrategia será la que se privilegie.