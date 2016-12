¿A quién besa Lali en el #MannequinChallenge del casamiento de Gimena Accardi y Nico Vázquez?

Tal vez para no cruzarse con Lali o quizá por otro compromiso, lo cierto es que el galán no se cruzó con su ex pareja y no estuvo en el momento más importante de la vida de Nico Vázquez y Gimena Accardi.





Sin embargo, Lali se mostró divertida, posó con su ex Peter Lanzani y se animó a jugar como nadie en el #MannequinChallenge que hicieron los protagonistas e invitados de la gran fiesta realizada en Mar del Plata.





lalipeter.jpg







En el video se la puede ver jugando con otra invitada en un supuesto beso lésbico. Pueden verlo acá:





Sin duda alguna, para la prensa, la foto de la noche era la del reencuentro de Lali Espósito con Mariano Martínez . Sin embargo, la postal no se pudo hacer porque el actor no fue al casamiento de su amigo Nicolás Vázquez.