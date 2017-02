A sacar la mejor tajada

El entusiasmo por emprender un nuevo camino abre varias aristas. Más en el fútbol, porque la ansiedad se transforma en adrenalina y así los jugadores de Cosmos y Sanjustino saltarán a la cancha esta tarde, a las 17, en busca de cumplir sueños que tejieron por meses.

Llegó la hora de soltarse y jugar, esto es lo que presenta este Federal C, un torneo corto en donde se exige máxima concentración, y los puntos serán vitales para pasar a la siguiente fase. Fernando Ponce, una pieza clave para el DT Leandro Birollo, dialogó con Ovación, donde habló de su vuelta al fútbol para buscar con Cosmos el objetivo de la clasificación.

—De vuelta al ruedo, ¿con qué expectativas?

—Con las mejores. Volver a vestir la camiseta con la que uno logró cosas importantes, un ascenso en tan poco tiempo... Un club que al comienzo vos lo nombrabas y no sabían de qué club estaban hablando. Hoy estamos hablando de un club que jugará un Federal, que jugó dos copas como la Santa Fe y la Federación. Está afirmado en Primera, creo que son muchos logros para un club joven, las ganas de toda la familia de Cosmos siempre está y la seriedad con que se trabaja, tanto en Primera como en inferiores porque son los que el día de mañana estarán defendiendo la institución.

—¿Te imaginabás todos estos logros en tan poco tiempo de vida del club?

—Sí. Cuando comenzó todo esto, aunque no me creas, Leandro (Birollo) me anunció todo esto. Quedé asombrado como cualquier otra persona, pero me decía para mí que no podía hablar de grandezas cuando todavía no tenía un solo chico a cargo en este club. Pero no se equivocó para nada, esto es una realidad, apoyé ese trabajo, desde el comienzo hasta hoy que estoy trabajando en el club. Si bien el año pasado no jugué, seguí al equipo constantemente, trabajando en inferiores. Hoy estar jugando nuevamente con estos colores en Primera es un orgullo muy grande, porque uno lo vio crecer y hoy en día están a la par de uno, tratando de dar el máximo para dejar al club lo más alto posible.

—En lo personal, ¿qué sentís en tu vuelta al fútbol y en Cosmos?

—Es como volver a casa. Es así de simple. La ilusión de jugar este torneo, que tenemos como primer objetivo, pasar la primera fase. Ya tengo la adrenalina de estar dentro del campo de juego, de poder vestir los colores que uno quiere y defenderlos a morir, porque es así. Cuando uno siente los colores, lo defiende hasta las últimas consecuencias y daré todo al máximo.

—Estás entusiasmado como un chico que recién empieza...

—Cuando pasan los años creo que uno trata de disfrutarlo un poco más a esto y tratar de lo que uno pasó durante tanto tiempo dejárselo como enseñanza a los chicos, creo que para mí es un gran ejemplo el tema del compromiso y el comportamiento, que un jugador de mi edad, incluso más grande, no falte a entrenar, sea buena gente y que tenga mucho compromiso con la gente. Creo que son bases fundamentales para que los que vienen de abajo lo tomen como ejemplo y lo puedan dar ellos más adelante apuntalando a los que vienen más abajo.

—¿Qué creés que le aportarás al plantel?

—Trataré de aportar esa cuota de experiencia que uno a través de los años fue tomando tanto en un ascenso, en finales de campeonato, en distintas copas que me ha tocado jugar, en Rafaela y en Unión y todo ese granito de arena que estoy seguro nos va a servir al equipo, al club y a los que vienen de abajo, para que entiendan que esto es un deporte que es los que más les gusta hacer y espero, siempre con respeto y compromiso, se pueden lograr cosas importantes.

—Por lo pronto la idea es que los primeros tres puntos se queden en casa...

—Creo que siendo fuertes de local es importante, más en estos torneos cortos, sostener los tres puntos en casa nos dará la tranquilidad y la confianza de salir a buscar los tres partidos consecutivos que tendremos de visitantes y eso también está bueno, porque al tener mucha confianza nos dará esa soltura que vamos a necesitar dentro de la cancha, para poder definir cualquier tipo de situaciones.

—¿Cómo ves al grupo para este puntapié inicial?

—El grupo está muy bien, está mentalizado, tiene muchas ganas, las mismas ganas que te estoy transmitiendo ahora en esta nota, es la misma que tiene el plantel, los jugadores que no estarán jugando se van a morir por querer estar dentro del campo de juego, pero siempre tirando para el mismo lado y esperando esa oportunidad, como yo digo, que en un torneo que es corto, pero se le da oportunidad a todos y tenemos que estar expectantes y poner el máximo para lograr el objetivo.

—¿Se mentalizaron que tendrán una agenda ocupada estos primeros meses?

—Somos un plantel numeroso que tenemos fácilmente tres o cuatro jugadores por puesto y de buen nivel. Eso es lo importante, mantener al equipo en un buen rendimiento, hay mucha competencia sana. Comenzamos en diciembre pasado y nunca bajamos los brazos, porque será un año largo, tenemos varias competencias y la verdad que la mentalidad del equipo es mantenernos de la mejor manera en las tres competencias. No apuntaremos a una sola cosa, estaremos muy apretados con los tiempos, Dios quiera que más adelante nos encontremos con una primera fase en el Federal superada, tanto en una copa, como en otra y tener una buena posición en el torneo local, porque también es importante tener una buena suma de puntos.

—Además serán los únicos representantes de la ciudad en este Federal C...

—Sí es muy fuerte ser los únicos representantes de la ciudad. Este es un torneo interesante que muchos clubes quieren jugar y es una buena vidriera. Como siempre dice Leandro (Birollo), uno nunca sabe quién te está mirando y muchas veces estos partidos pueden ser un trampolín para algo importante con un futuro mucho más grande. También estamos concientizados que vamos a tener un gran apoyo, tanto de la familia como del club, porque soy profe de inferiores y entrenando en la semana con los chicos no hubo uno que no me haya dicho que van a estar en la cancha alentando. Es la misma mentalidad que tienen todos los chicos del club, eso es importante y eso es de lo que se trata con los clubes de barrio como nosotros.