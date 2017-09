Amenazaron nuevamente a la hija de Macri: "No la saques de tu casa"

una nueva amenaza contra la familia del Presidente. Otra vez, contra Antonia, la hija de 5 años de Mauricio Macri. El violento mensaje se hizo conocer a través de la red social Facebook, donde este jueves por la noche apareció un escrito, acompañado por la imagen de un fusil, en el que su autor le advierte a Macri que sabe "a qué colegio va" la niña.





"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", fue el mensaje que apareció, junto a una foto de un fusil, en la cuenta del usuario "Caro Krúpskaya", a quienes en las redes sociales vinculan a Carolina Pavlovsky, hija del actor Eduardo 'Tato' Pavlovsky. Aunque, vale la aclaración, la cuenta no estaba verificada. Y, sugestivamente, esta mañana fue eliminada de Facebook.





amenaza.jpg El post con la amenaza



El hashtag #DONDEESTASSANTIAGOCARAJO alude a la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano que fue visto por última vez hace un mes y por el que esta tarde se realizará una marcha a Plaza de Mayo.





Aunque el mensaje contra Antonia Macri luego fue eliminado de la cuenta de Facebook, a partir de que el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal este jueves por la noche se abrió una investigación que recayó en el juez federal Ariel Lijo, tal como había adelantado el diario Perfil.





Lijo ya tiene otra causa relacionada a una amenaza contra Antonia, realizada por una ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social que desde un perfil anónimo de Twitter arengaba a que "maten a la chiquita".

Embed Qué famosa periodista embarazada se escribió su vientre para pedir por #SantiagoMaldonado ►► https://t.co/RY5l4nZIXq pic.twitter.com/HKJObcy0vJ — Uno Santa Fe (@unosantafe) September 1, 2017



"Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia", había sido uno de los tantos mensajes que escribió la mujer, que fue procesada por Lijo y se le embargaron bienes por 150 mil pesos, debido a que el magistrado entendió que eventualmente deberá cubrir "los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas, es decir, los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado".





Fuente: Clarín