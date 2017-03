Aparecieron marcas de un supuesto ovni en un descampado de Carmen de Areco

La aparición de unas extrañas figuras en la ciudad bonaerense de Carmen de Areco alertó a los pobladores del lugar y el intendente aseguró que creen que hay movimientos de naves espaciales en la ciudad, en declaraciones al portal Noticia 1.

El revuelo comenzó con la aparición de tres círculos gigantes, exactamente iguales, y que fueron descubiertos en las últimas horas en un terreno ubicado a la vera de la ruta nacional 7.

A raíz de la incertidumbre que se generó en la zona, desde el municipio convocaron a Andrea Pérez Simondini, presidenta de la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de la Republica Argentina (Cefora), quien se dedicada a investigar y desclasificar fenómenos aéreos anómalos.





La titular de Cefora, junto al resto del equipo de científicos, tomaron muestras del césped que conforma las circunferencias para ser enviados a la Facultad de Agronomía de la UBA y así determinar si el color amarillento es resultado de productos industriales propios de la actividad en el predio o si, por el contrario, esta superficie pudo ser escenario de un fenómeno relacionado a los Ovnis. La especialista, que pertenece a la Fuerza Aérea Argentina y que cuenta con experiencia en este tipo de sucesos, realizó un estudio preliminar en el lugar y consideró que las manifestaciones en el predio "poseen algunos patrones que encuadran dentro del fenómeno Ovni".

"Yo estaba en un casamiento y me enteré de una foto que estaba circulando sobre un supuesto fenómeno extraño en la pista del Aeroclub. Cuando me acerqué hasta el lugar, había llegado gente de Buenos Aires que se interesa en este tema de fenómenos inexplicables y me quedé con ellos mirando cómo tomaban medidas y sacaban algunas muestras del suelo", contó el intendente de Carmen de Areco, Marcelo Skansi. "Sobre la ruta paraban camiones, autos, motos y hasta gente que volvía de ver al Indio Solari en Olavarría, que se acercaban hasta el alambrado para poder ver los círculos. Muchos preguntaron y sacaron fotos", relató el jefe comunal.

"Lo primero que se hace en estos casos es descartar que sea algo producto de alguna acción del ser humano. A los científicos les llamó mucho la atención la asimetría y la perfección que tienen las figuras, que tienen un grado de precisión importante. Las muestras serán analizadas y con los resultados nos van a informar si se trató de algún químico o de algo que todavía no tiene explicación", precisó el intendente.