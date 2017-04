Cansado de reclamar que le den de baja el servicio de cable fue a la empresa e hizo un destrozo

El video muestra cómo se comporta un cliente totalmente furioso. Cansado de realizar el reclamo para que le den de baja el servicio de cable, se dirigió a la sucursal de la empresa e hizo un escándalo. Destruyó el decodificador y se despachó contra los empleados que se encontraba detrás de los escritorios.

"¿Me van a tomar el reclamo ahora?", gritaba con ira el cliente, que aseguraba que hacía dos meses que estaba pidiendo la baja del servicio, y que por pedirse los días en el trabajo por quedarse esperando a los técnicos para que desinstalen el artefactos fue despedido.

"Estoy pidiendo la baja hace dos meses. Me cansé de llamar y me dijeron que del 1 al 15 me dan de baja el servicio. Me tienen podrido", gritaba el joven mientras descargaba su enojo con el decodificador.