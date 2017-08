Cinco obras y tres continentes unidos gracias a la tecnología

Entre 1888 y 1889 en Arles, Francia, una de las figuras más famosas en la historia del arte, Vincent van Gogh, pintaba una de las series de cuadros más famosas, los Girasoles.









Expuestas en importantes galerías de arte en todo el planeta, los cuadros no se han unido jamás, hasta ahora. Por primera vez, cinco de los Girasoles de Van Gogh protagonizan una exposición virtual, de una manera que el artista jamás hubiera imaginado.









Utilizando fotografías de las piezas originales, la National Gallery (Londres), el Van Gogh Museum (Amsterdam), el Philadelphia Museum of Art, Neue Pinakothek (Munich) y el Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art (Tokio) han trabajado con Facebook para crear una exposición digital totalmente inmersiva. Los seguidores no sólo podrán ver toda la colección desde un único sitio, a través de un vídeo 360 en Facebook o como una experiencia en realidad virtual en Samsung Gear VR de Oculus, sino que también aprenderá más sobre los Girasoles en una serie única de vídeos en directo en Facebook.









Los Girasoles 360









Utilizando una combinación de tecnología de realidad virtual e imágenes generadas por ordenador se ha creado una experiencia que simula que las cinco pinturas se encuentran en una única habitación. Los fans pueden interactuar con los Girasoles 360 utilizando las Gear VR o con un vídeo 360 en Facebook.









Cuando entren en la galería en realidad virtual, las personas pueden dar una vuelta en un entorno en 360º para ver cada uno de los cuadros o seguir un tour guiado para cada una de las pinturas.









Willem van Gogh, bisnieto del hermano de Van Gogh, Theo, y asesor en el consejo del Museo Van Gogh, explica la experiencia y comparte recuerdos personales de los cuadros. Willem van Gogh explica: "Al igual que La Gioconda o la Ronda de Noche, Los Girasoles de Van Gogh son piezas de arte que continúan intrigando e inspirando, algo que tal vez harán eternamente. De hecho cada generación crea un nuevo vínculo con ellos, completamente personal. Esta galería virtual y la retransmisión en directo permiten que amantes del arte de cualquier edad admiren estas magníficas obras maestras desde cualquier rincón del planeta. Creo que es fantástico."









Los Girasoles 360 se anunciarán hoy en las páginas de Facebook de cada uno de los museos, y en Gear VR el lunes 14 de agosto.









Facebook Live desde cinco localizaciones









El lunes 14 de Agosto se podrá conocer más de la mano de los expertos de cada museo, que abordarán cada pintura a través de vídeos en directo en Facebook. Estas cinco galerías se unirán en una colaboración única que explore la serie de Los Girasoles en una retransmisión consecutiva de cinco Facebook Lives de 15 minutos cada uno.









Cada retransmisión se hará frente a los diferentes cuadros de Los Girasoles, explorando la vida y trabajo de Vincent van Gogh. Christopher Riopelle, conservador de arte posterior a 1800, que dirigirá el primer directo desde Londres, afirma: "El entusiasmo que vimos hace tres años cuando se mostraron juntos los Girasoles de Londres y Amsterdam, especialmente entre los visitantes más jóvenes de la National Gallery, nos convencieron de que hay una gran curiosidad por parte del público y de la comunidad educativa por entender cómo esta famosa serie se produjo y por el significado que tuvo para Vincent en su día y el que tiene hoy para nosotros."









Glenn Miller, Strategic Partner Manager en Facebook, añade: "Hasta ahora, esta serie icónica de pinturas podía verse de manera individual en distintos puntos del planeta. Con esta experiencia inmersiva que hemos creado podemos juntar estas obras maestras, para que sirva de inspiración y disfrute de los fans nuevos y actuales, con independencia de en qué punto del mundo estén."









Por último, el director de la National Gallery, Dr Gabriele Finaldi, añade: "Hicimos nuestro primer Facebook Live hace un año y desde entonces ha crecido su popularidad. Nos complace poder unirnos a otros centros de arte de todo el mundo y a Facebook en la primera retransmisión centrada en Los Girasoles de Van Gogh. Esta colaboración es un paso clave en la estrategia digital de nuestro museo, que nos lleva a explorar el potencial de medios inmersivos para crear nuevas formas de vivir el arte."









La serie de Los Girasoles está fechada en 1888, cuando Van Gogh abandona París para pintar el ardiente sol del sur de Francia. Alquiló una casa en Arles (La Casa Amarilla) a la que invitó a Paul Gauguin para que los dos artistas pudieran pintar juntos. Esperando la llegada de Gauguin, Van Gogh pintó una serie de cuadros de girasoles para decorar la habitación de su amigo. Eran una muestra de amistad y bienvenida, pero también de la lealtad de Van Gogh hacia Gauguin como su líder artístico.









Vincent escribió a su hermano Theo en agosto de 1888: "Estoy pintando con el mismo entusiasmo que un marsellés cuando degusta una bullabesa, lo que no te sorprenderá cuando sepas que mi objeto son los girasoles. Si llevo a cabo mi plan, pintaré una docena de cuadros. El conjunto será una sinfonía en azul y amarillo. Trabajo todos los días desde el amanecer, porque las flores se marchitan enseguida. Estoy con la cuarta pintura de girasoles. Esta cuarta es un ramo de 14 flores... le da un efecto singular."





Van Gogh había recibido fuertes influencias del arte japonés: la simplicidad del diseño y los colores brillantes con líneas gruesas eran elementos comunes en su trabajo. El color tenía por sí mismo un significado simbólico especial y el amarillo, en particular, se refería al afecto y a la amistad. Las flores marchitas se crean con pinceladas fuertes (denominadas impasto), lo que evoca la textura del girasol. Los pétalos son frecuentemente pintados con una única pincelada suave en amarillo.





Van Gogh y Gauguin trabajaron juntos durante el otoño de 1888, pero terminaron muy mal hacia final de año cuando Vincent parece que sufrió un ataque nervioso, se cortó parte de su famosa oreja izquierda e ingresó en un hospital mental.





Antes de que todo esto pasara, ese mismo año y tras su colapso nervioso, volvió al objeto de los Girasoles una vez más.





Fuente: Facebook