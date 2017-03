Curioso intento de soborno: le dejaron 100 mil pesos en una "pava china buena"

Baradero es una ciudad de poco más de 30 mil habitantes situada en el norte de la Provincia de Buenos Aires. A orillas del río, rara vez se ve sacudida por algún hecho resonante, casi siempre con tinte policial. Ayer fue uno de esos días en los que quedó en el centro de los comentarios a raíz de un hecho insólito que tuvo como protagonista involuntaria nada menos que a la intendenta Fernanda Antonijevic.

La intendenta contó el diálogo con Antonio Laje y Julieta Navarro en "BDA" que un comerciante de nacionalidad china intentó sobornarla con 100 mil pesos para que le aprobaran la ampliación de su supermercado.

Pero el dato llamativo no es el intento de coima, sino el lugar elegido por el comerciante para depositar el dinero: dentro de la caja de una pava eléctrica que supuestamente le había llevado de regalo a la jefa comunal.

Todo comenzó cuando el hombre de origen asiático, de 55 años, se acercó hasta la Municipalidad y llamó a la puerta del despacho de la jefa comunal, quien le permitió su ingreso.

En algunos distritos del interior acercarse hasta el despacho del intendente no demanda demasiados esfuerzos. Rara vez los pasillos de acceso a oficinas clave están virtualmente militarizados como ocurre en casi todo el Conurbano y en otros distritos grandes, donde celosos controles a cargo de seguridad privada se transforman en barreras infranqueables para quienes quieren llegar hasta funcionarios con alto poder de decisión.

La cuestión es que el comerciante chino llegó a entrevistarse con la intendenta y le regaló la pava. Cuentan que la titular del Ejecutivo de Baradero se negó.

Según consta en la denuncia que la propia jefa comunal radicó en la Justicia, luego de esto el individuo le pidió por la aprobación de la ampliación de su local, a lo que la intendenta le explicó los procedimientos administrativos que debía continuar para ello.

SORPRESA

Tras el pedido del comerciante, contó la intendenta no pudo con la curiosidad. Abrió la caja y se encontró con el verdadero "regalo": una fuerte suma de dinero que, en fajos, estaba ubicado alrededor de la pava.

Luego, se determinó que el "obsequio" del hombre, presuntamente para que le habilitaran la ampliación del local, sumaba nada menos que 100 mil pesos.

Tras realizar la correspondiente denuncia, el fiscal Hernán Granda, a cargo de la UFI N° 8 descentrali zada de Baradero, ordenó a efectivos de la Estación de Policía Comunal local que dieran con el ciudadano chino, quien quedó imputado por tentativa de infracción al artículo 258 del Código Penal.

"No puedo decir que haya sido un soborno, porque no le entendí ni lo que me dijo. Fue un intento", aclaró Antonijevic.

"El hombre habla 10 palabras en chino y una en castellano, pero me dijo que el intendente anterior le había dicho que siga adelante", narró. "A dos se la aprobaron y quedé yo solo", insistió el comerciante, según el testimonio de la intendenta.

"Me insistió, pero no es que me decía fírmame que te doy esto. Andaba con una caja de una pava rosa, como es el Día de la Mujer, puso la caja en la mesa y dijo 'pava china para usted mujer'", continuó. "Le dije que se la lleve, porque no acepto regalos. Al final se retiró pero la dejó sobre la mesa", concluyó la jefa comunal.





Fuente: El Día