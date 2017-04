Dejó su auto mal estacionado y dos conductores le dieron una lección para que aprenda

El video muestra como dos conductores intentan enseñarle una lección a un tercero, que dejó el auto mal estacionado. Tras percibir que un vehículo ocupaba dos lugares, decidieron bloquearlo con dos camionetas gigantes.

Embed @the_roughjeep teaching them a lesson #roughjeep With @mike_offroadpdx see the full video on my YouTube channel and please subscribe to keep them coming Una publicación compartida de Rough Jeep (@roughjeep) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 7:56 PDT

Cuando el hombre que había dejado su auto en un lugar que no correspondía se dio cuenta de que no podía ingresar al mismo porque no podía abrir las puertas. Primero descargó su bronca pateando las ruedas de los autos que lo bloqueaban. Después reflexionó, y se metió por el baúl de su vehículo para poder salir.