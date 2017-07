Detienen a una modelo, la esposan y los policías la graban cuando se desnuda

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali repudió hoy la actuación de los patrulleros de la estación Meléndez y anunció sanciones severas para los policías que detuvieron a una modelo, la esposaron y la filmaron desnuda.

El polémico video que circula por las redes sociales llegó hasta las autoridades, por lo que se trataría de un presunto caso de abuso de autoridad de los uniformados, que detuvieron a la joven modelo y la llevaron hasta una estación de Policía, en el sur de Cali.

La protagonista de las imágenes es la modelo caleña Kathe Martínez, quien según denunció en Blu Radio, habría sido víctima del abuso de un grupo de policías, quienes llegaron hasta un sector de la ciudad para intervenir en una discusión en la calle que la joven modelo tenía con un grupo de amigos, quienes se encontraban en estado de ebriedad.

Según explicó Martínez al medio radial, "sucedió una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así, me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show".