'El amor no entiende de especie', el video que te alegrará el día

Dicen que quien no amó nunca a un animal no sabe realmente qué es el amor. Y para demostrarlo, el partido animalista Pacma editó un vídeo que recopila los abrazos más tiernos entre humanos y animales, bajo el título: 'El amor no entiende de especie'.

El vídeo se volvió viral a las pocas horas de ser publicado y actualmente cuenta con más de 4.000 retuits y 5.000 likes.





Embed No te pierdas el vídeo viral que demuestra que el amor no entiende de especie. ♥️ pic.twitter.com/Uc122Sk6wa — PACMA (@PartidoPACMA) 20 de julio de 2017





Todo tipo de animales aparecen en este vídeo dando muestras de cariño a los humanos. Gatos, perros, vacas, peces y más especies que harán que empieces el fin de semana con una dosis extra de ternura.

Muchas de las imágenes son de refugios donde cuidan a animales que han sido abandonados o han estado a punto de ser sacrificados. En YouTube se pueden encontrar más vídeos de estos hogares que te harán reír un buen rato.





MIRÁ EL VIDEO DE VACAS Y TOROS JUGANDO





Embed

El partido animalista tiene como meta incluir en la agenda política la necesidad de un trato digno a los animales. Para alcanzar su objetivo, Pacma denuncia el maltrato de animales y crea campañas para terminar con muchas prácticas que los hacen sufrir sin motivo.