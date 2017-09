El "castigo" a un cachorrito que conmueve a todos

Desde ayer corre en redes sociales un video muy particular, que muestra el "castigo" a un cachorro que hizo enojar a su dueño. La imagen conquistó a millones de personas que llenaron a las redes sociales de mensajes de ternura.





En las imágenes, se ve al animal, acongojado, mientras se escucha la voz de su dueño, que retándolo.





"No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de 'yo no fui'. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días", le dice el dueño.