El VIDEO del supuesto abuso de cuatro youtubers a una fan borracha

Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca fueron grabados en una fiesta privada en un hotel, donde habrían abusado sexualmente de una joven fanática, quién aparentemente se encontraba alcoholizada.

Otro youtuber, conocido en la redes como Dude Vlogs, publicó el video en las redes para denunciar lo sucedido. "Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube", dijo el joven.

Dude Vlogs mantuvo un diálogo telefónico con la víctima y lo publicó en su canal. "Pasaron una banda de cosas. Lo mismo le sucede a muchas chicas. Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos. Yo había tomado mucho. Me retuvieron para que me quede con ellos. Uno me dijo 'vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá", le manifestó a la victima.