Enganchó los videos del público y recreó el recital completo del Indio Solari en Olavarría

00:25:29 - Chau Mohicano

00:28:55 - Babas del Diablo

00:33:12 - A los Pájaros que Cantan Sobre las Selvas de Internet

00:36:44 - Había una Vez

00:41:29 - A la Luz de la Luna

00:46:19 - Pedía Siempre Temas en la Radio

00:50:08 - Las Increibles Andanzas del Capital Buscapina en Cybersiberia

00:54:34 - Esa Estrella Era Mi Lujo

00:57:50 - Todo Preso es Político

01:03:41 - Flight 965

01:10:23 - Todos a los Botes!

01:14:25 - Te Estás Quedando Sin Balas de Plata

01:19:26 - To Beef or Not To Beef

01:24:07 - El Charro Chino

01:28:47 - Una Rata Muerta en Geranios

01:32:03 - Nuestro Amo Juega al Esclavo

01:35:50 - JiJiJi

01:41:04 - Mi Perro Dinamita





Un usuario de YouTube empalmó muchas tomas grabadas por los asistentes del show del Indio Solari en Olavarría con lo que reconstruyó todos los temas.Así, la cuenta de Solo Rock Nacional publicó todo el recital del Indio junto con la lista cronometrada de temas poder elegir el tema.