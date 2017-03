¿Existe actividad en el cerebro tras la muerte?

"La inactividad electrocerebral precedió a la cesación del ritmo cardíaco y la presión sanguínea en tres pacientes. En uno de ellos, persistieron individuales ráfagas de ondas delta después declarada la muerte. Observamos diferencias significativas en la amplitud del electroencefalograma 30 minutos antes y 5 minutos después del cese de la presión sanguínea. Por otro lado, no se observó estados bien definidos después del período de paro cardíaco temprano", destacó en su estudio el doctor Norton, líder de la investigación.



El estudio sentó sus bases en el análisis de cuatro pacientes en estado crítico justo en el momento en que ocurrió el deceso, la medición se realizó mediante grabaciones frontales con electroencefalograma. De todas formas, los investigadores esperan ser cautelosos en la comunicación de lo descubierto ya que solo pudieron observar actividad en uno de los pacientes, pero sin dudas abre la puerta para desarrollar los resultados en profundidad.



Por otro lado, los científicos temen que los resultados podrían deberse a algún tipo de error en la maquinaria usada para el estudio o cierta falencia humana en las grabaciones extraídas. Sin embargo, tampoco pueden explicar esta disfuncionalidad ya que no descubrieron signo alguno de error mecánico o humano.



"Difícil postular una base fisiológica para esta actividad EEG dado que se produce después de una prolongada pérdida de circulación. Estas ráfagas de forma de onda podrían, por lo tanto, ser artefactual (un error humano) en la naturaleza, aunque una fuente artefactual podría no ser identificada", aseguró Norton.



Pese a las dudas, éste descubrimiento presenta un desafío médico y ético en relación a la determinación de la muerte de un paciente y la donación de órganos, de aquí la necesidad de la ciencia de seguir con los análisis para mayor profundidad y conocimiento.



"El estudio adicional del electroencefalograma durante la retirada de las terapias de soporte vital, añadirá claridad a preocupaciones médicas, éticas y legales para la donación después de la muerte circulatoria", finalizó Norton.



Fuente: Infobae.com