Google, Facebook y Netflix se llevan el 80% del tráfico de Internet en el país

La Cámara Argentina de Internet (Cabase) informó que en agosto, a través de los 27 IXP Regionales (Internet Exchange Points) que integran su red nacional, se interconectaron más de 12.500.000 usuarios de Internet en Argentina, generando un tráfico de datos que superó los 260 Gbps sostenidos. El volumen de tráfico sostenido alcanzado en agosto significa un crecimiento del orden del 85% respecto de las métricas de fin de 2016.

"Este impresionante crecimiento del tráfico se explica por la imparable popularidad de los diversos formatos y usos del vídeo y su participación cada vez más relevante sobre el total del tráfico de Internet", resaltó la entidad en un comunicado donde además adelantó que se trata de "un fenómeno global que permite a la Cabase proyectar un crecimiento sostenido para llegar a fin de 2017 con un volumen de tráfico de datos cercano a los 300 Gbps, por encima del doble del alcanzado a fin del año pasado".

En el marco de la presentación de la primera edición del CABASE Internet Index, un reporte que recopila indicadores y datos que dan cuenta del estado de Internet en Argentina, la Cámara Argentina de Internet dio a conocer algunas particularidades del comportamiento de los usuarios de internet y su impacto en el tráfico de datos.





Grafico-Evolucion-del-trafico-de-Internet.jpg

En este sentido, del análisis de gran cantidad de información acumulada surge que, del total del tráfico que se genera en Argentina, cerca del 80% responde a Facebook, Google y Netflix, mientras que el restante 20% se reparte en todo el resto de las fuentes de contenido.

Al respecto, Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-, afirmó: "En tanto el video sigue creciendo como contenido favorito para los usuarios, de la mano de nuevas opciones de aplicaciones sociales de streaming en vivo, películas y series a la carta, TV play, juegos en línea y otros servicios "On the Top" (OTT), se incrementa el ancho de banda que los clientes esperan y demandan a su proveedor de Internet. Si bien a un ritmo que aún no toma el impulso que se necesita, este fenómeno está promoviendo inversiones en infraestructura de redes de fibra al hogar en diferentes ciudades del país, ya que el FTTH es la única tecnología que puede hoy permitir conexiones de ultra banda ancha en línea con estas necesidades".

"Tenemos dentro la red de CDN (Content Delivery Networks) de los IXP (Internet Exchange Points) de CABASE a Netflix, Google, Youtube, Facebook, Akamai, Riot Games, Turner y CloudFlare y otros grandes generadores de contenido global, para acercar el contenido a los usuarios y de este modo mejorar la experiencia de navegación y hacer un uso más eficiente de los recursos de la red", agregó Graizer.

Acceder al informe completo