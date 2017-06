HBO estrena su primera producción en Argentina

"El jardín de bronce", miniserie protagonizada por Joaquín Furriel basada en la novela homónima de Gustavo Malajovich sobre un arquitecto y la desesperada búsqueda de su hija de 4 años desaparecida misteriosamente junto con su niñera, estrenará este domingo a las 21 por la señal premium HBO.





Se trata de la primera producción original en Argentina en más de una década del canal estadounidense, sinónimo de ficciones de calidad y con un catálogo repleto de exitosas series en buena parte responsables por la denominada "tercera edad de oro de la televisión", como "Los Soprano", "The Wire", "Game of Thrones", "The Wire", "Band of Brothers" o "Six Feet Under".





Pese a que en los últimos años la cadena produjo una buena cantidad de contenidos originales en la región (especialmente en Brasil), Argentina había quedado al margen de la planificación de HBO Latin American Group.

El Jardín de Bronce | Trailer HBOenLatinoAmerica



La anterior y hasta ahora única serie original de la cadena en el país fue "Epitafios", que también fue, como ocurre con el "El jardín de bronce" en esta oportunidad, una coproducción con la generadora de contenidos local Pol-ka.





Filmada íntegramente en Argentina en calidad 4K, los ocho capítulos de una hora de "El jardín..." presentarán una trama en la que se mezclan la burocracia y la corrupción policial con dilemas familiares y personales. Furriel interpreta a Fabián Danubio, un arquitecto porteño de clase media que lidia sólo con problemas conyugales hasta que su vida da un vuelco con la desaparición de su pequeña hija.

furiel.jpg



El propio Malajovich -con "Los Simuladores" y el filme "Muerte en Buenos Aires " como antecedentes en el rol de guionista- y Marcos Osorio Vidal fueron los encargados de escribir los libretos dirigidos por Hernán Goldfrid y Pablo Fendrik, en los que la Capital Federal y sus escenarios dejan de ser un mero decorado para transformarse en otro protagonista de la trama.





Ignorado por las autoridades y angustiado, Danubio decidirá tomar la búsqueda en sus manos con la colaboración de "Blanco" (Julieta Zylberberg), una oficial de policía que se compadece de su situación y lo acompañará en una senda que esperan los lleve a dilucidar la incógnita sobre lo ocurrido a la niña.





El elenco de gran nivel estará integrado también por Luis Luque, Alan Sabbagh, Mario Pasik, Gerardo Romano, Claudio da Passano, Romina Paula, y tendrá la participación especial de Norma Aleandro y Daniel Fanego.

furiel1.jpg



"No hubo un caso policial en especial que me inspirara a la hora de crear la historia. El disparador tiene que ver con un miedo común paterno de perder un hijo, en este caso es un miedo que se prolonga en el tiempo, como una pesadilla sostenida", dijo días atrás Malajovich en rueda de prensa, durante la presentación de la serie.





Según afirmó el escritor, lo que "era muy fuerte" para él en el momento creativo y que quiso imprimir también en la ficción es "la falta de certeza" que debe vivir Danubio, el desconocimiento acerca de qué fue lo que le pasó a su hija y que difiere del sentimiento que tiene quien sí conoce el resultado de un crimen contra un ser querido, un asesinato por ejemplo.





furiel2.jpg



"Hay una combinación de atmósferas que se van generando todo el tiempo y van cambiando de aspecto y eso hace que el espectador se sienta involucrado. Siento que junto a los espectadores vamos a hacer un viaje muy importante", afirmó por su parte Furriel, quien añadió orgullosamente que la serie se "trata de un producto ciento por ciento argentino que permitirá que el mundo conozco nuestros talentos".





Es que "El jardín de bronce" tiene prevista su proyección en varios países del mundo, incluso en destinos remotos para las producciones argentinas, como Rumania y otras naciones de Europa Oriental.





El estreno de la serie llega en un momento importante de la producción argentina de ficciones de calidad para otras regiones, con el estreno reciente de "La fragilidad de los cuerpos", coproducción de Pol-ka con El Trece, Cablevisión y TNT.





La sociedad de productoras locales y grandes jugadores del mercado de las series se replicará con "Un gallo para Esculapio" (Underground, Viacom-Telefe, Cablevisión y TNT), que estrenará este año; la segunda temporada de "El Marginal" (Underground y Netflix) y "Edha" (Oficina Burman y Netflix).