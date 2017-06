Insólito: encuentran una marsopa de dos cabezas

Pescadores de la costa de los Países Bajos cazaron con sus redes lo que sería el primer caso de gemelos unidos de marsopa (Phocoena phocoena), especie pequeña de la familia de los cetáceos.

Con un solo cuerpo y dos cabezas, este ejemplar encontrado es extremadamente raro.

Los pescadores devolvieron a los gemelos al mar, lo que probablemente ya estaban muertos antes de quedar atrapados en la red. Sin embargo tomaron fotografías que serán útiles para el estudio de este tipo de casos.

marsopa de dos cabezas 02.jpg La marsopa bicéfala

Según la investigación, es probable que los gemelos murieran minutos después del parto, ya que en las fotografías se puede ver que la cola todavía no se había endurecido, lo que es necesario para que un delfín recién nacido pueda nadar.

Otros indicadores de su edad es la aleta dorsal plana, la cual debería haberse puesto en posición vertical en el mar, además del vello en el labio superior, el cual se debería haber caído tras nacer.

"Los gemelos en cetáceos son extremadamente raros", señala Erwin Kompanje uno de los autores del paper que describe el descubrimiento, al sitio The New Scientist. "No hay espacio suficiente en el cuerpo de la hembra para tener a más de un feto".

Fuente: La Tercera