La foto que enterneció a toda Santa Fe y se volvió viral

Rodrigo decidió subir la foto de una pareja que mostraba su cariño de la manera más amorosa con el lema: "Cuando quieras explicar lo que es el amor, mostra ésta foto que tome ayer en la Plaza de Mayo de Santa Fe".





Embed Cuando quieras explicar lo que es el amor, mostra ésta foto que tome ayer en la Plaza de Mayo de Santa Fe. pic.twitter.com/wvt9QMF8Zr — Rodro (@UnRodro) 19 de marzo de 2017



UNO Santa Fe se comunicó con Rodrigo que contó que "estaba tomando mates en la plaza, cuando me iba, veo a los dos abuelos en la fuente de los patos, y trasmitían mucho amor. Era una imagen que me sensibilizó. Entonces decidí tomar la foto sin que ellos se den cuenta. Ya que la idea era que sea natural y no incomodarlos. Por eso la foto no está tomada con mucha calidad ni muy bien encuadrada".





Además agregó que "La publiqué tal cual salió, sin filtros ni edición. Y me sorprendió como se viralizó en Twitter".





Pero la sorpresa no terminó ahí, "la vió una nieta de éstos abuelos y me agradeció por privado. También lo vio una vecina de ellos. ¡Pasó un día y medio pero me siguen llegando mensajes muy lindos!", finalizó Rodrigo.

