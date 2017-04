La gurú del fitness que no se depila y muestra el resultado en Instagram

Pero a principios del año pasado abandonó la rasuradora y no se ha afeitado las axilas ni las piernas desde entonces. Es una forma de reivindicar que las mujeres no tienen por qué estar depiladas si ellas no lo desean.





Fitness 3.jpg









La entrenadora indica que está luchando contra la presión social que existe sobre las mujeres para que tengan el cuerpo depilado. En su cuenta de Instagram, Mikenas recibe el apoyo de sus más de 7 mil seguidores.





Infobae