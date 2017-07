Malasia prohibió "Despacito"

Malasia prohibió la canción "Despacito" en la televisión y la radio estatal, aunque podría resultar difícil poner freno al éxito del tema.

La prohibición sólo afecta a los medios estatales, no a las emisoras privadas ni a servicios de música a través de internet o plataformas globales de entretenimiento como YouTube.

La canción fue revisada y vetada debido a quejas del público sobre que la letra de la canción es obscena, dijo el jueves el ministro de comunicaciones malasio, Salleh Said Keruak.

El remix de la canción con Justin Bieber no se verá afectado por el veto, explicó el funcionario a The Associated Press.