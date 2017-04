Microsoft negó que la divulgación de datos afecte a sus usuarios

Microsoft aseguró el sábado que la reciente divulgación de supuestas técnicas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional no afecta a los usuarios actualizados de Windows y negó que el suceso esté a punto de desatar caos en internet.



En su blog, el gerente de seguridad de Microsoft, Phillip Misner, declaró que la empresa ya había elaborado defensas contra nueve de las 12 técnicas descritas por TheShadowBrokers, un grupo misterioso que ya ha publicado códigos de la NSA. Las otras técnicas están desactualizadas.



Los expertos que examinaron el viernes los códigos difundidos por TheShadowBrokers habían advertido antes que las técnicas vencían vulnerabilidades, un hecho potencialmente nocivo que sembró consternación entre los entendidos.



Sin embargo, Misner dijo que eso no es así y que "la mayoría de las vulnerabilidades ya han sido reparadas".



El texto calmó temores expresados por algunos expertos de que las técnicas publicadas por TheShadowBrokers vencían vulnerabilidades en el código de Microsoft. Ello podría ser sumamente perjudicial ya que esas técnicas podrían haberse usado contra los millones de clientes de la conocida empresa de software.



Los temores al parecer vinieron de expertos que usaban versiones ligeramente desactualizadas de Windows. Una de las reparaciones fue difundida apenas el mes pasado.



"No me había enterado de ese antídoto", declaró el experto británico en seguridad cibernética Kevin Beaumont y agregó en tono de broma: "Mejor me voy a esconder al bosque".



Beaumont no fue el único. Matthew Hickey, de la empresa de seguridad cibernética Hacker House, también se alarmó cuando usó el viernes versiones desactualizadas de Windows, pero destacó que muchas empresas no aplican a tiempo las protecciones y "muchos servidores se verán afectados por esas fallas".



Todos los expertos recomendaron mantener actualizado el software.



"Animamos a los clientes a asegurarse de que sus computadoras tengan las últimas protecciones", manifestó Misner.