"Ojalá nunca le hubiera dado el pecho a mi hijo", el posteo que levantó polémica en Instagram

Una joven madre desató la polémica en la red social Instagram al postear un mensaje que va en contra de la lactancia materna.

"Ojalá nunca hubiese dado el pecho a mi hijo", escribió Maddi Wright, quien reconociò que se trata de una "declaración fuerte" y abrió el paraguas, consciente de que "muchos no estarán de acuerdo" y la cuestionarán. Sin embargo, tras las aclaraciones pertinentes, dio las razones de su mensaje.

"Tres semanas después de dejar de amamantar a mi hijo de cuatro meses soy una persona completamente distinta. Soy mejor madre y mejor esposa. Tengo más energía. En algunos momentos extraño un poco al pequeño, cuando no está cerca de mí. Pero tengo más tiempo para mi otro hijo. Soy más cariñosa con mi marido. No temo salir a la calle. Disfruto de mi ropa de nuevo, porque no goteo por todas partes ni tengo que usar incómodos sostenes de maternidad", argumentó.

"Sé que voy a recibir un montón de comentarios negativos por este post, pero creo que es muy importante para las madres saber que tienen opciones".

"Ahora soy capaz de salir de casa sin sentir ansiedad. Puedo ir al gimnasio otra vez. Sé que voy a recibir un montón de comentarios negativos por este post, pero creo que es muy importante para las madres saber que tienen opciones. Hay muchísimas maneras diferentes de ser madre. Pero lo que muchas mamás olvidan es que la madre también tiene que ser feliz", concluye Maddi en un post que ha recibido más de 3.000 "me gusta".

En los comentarios se leen opiniones de todo tipo. "Debes ser feliz y estar sana para ser buena madre. Bien por ti", comenta una usuaria. Como contrapartida, otra usuaria escribió: "Son esta clase de posts superficiales los que provocan que otras madres piensen que cómo les siente la ropa o ir al gimnasio es más importante que la salud de sus bebés. Haz footing con una sudadera, no te preocupes por la ropa. Tu bebé es más importante que esas tonterías superficiales".