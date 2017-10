¿Qué es lo que pasa con la Luna estos días?

Embed #LunaLlena la verdad era muy grande y hermosa brillaba mucho pic.twitter.com/IoL3sbTfp0 — Carolina kim (@Carolikruz) 6 de octubre de 2017

Estos primeros días de octubre, las personas que viven en los países del hemisferio norte pueden observar un fenómeno inusual: la llamada Luna de la Cosecha, informa 'National Geographic'. Se trata de la primera Luna llena de la temporada, que normalmente tiene lugar en septiembre.Se denomina la Luna de la Cosecha a la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño, que suele ocurrir alrededor del 22 de septiembre. Esto significa que esta aparece generalmente en septiembre, pero este año el fenómeno se ha retrasado hasta octubre, algo que no sucedía desde el 2009 y no se repetirá hasta el año 2020.La Luna de la Cosecha alcanzó su fase completa la noche de este 5 de octubre, alrededor de las 8 de la tarde GMT y se podrá observar durante varios días, recoge 'The Washington Post'.Según el medio, la denominación 'Luna de la Cosecha' proviene de las tradiciones de los celtas y de los indígenas norteamericanos cheroqui, donde el fenómeno estuvo vinculado con los tiempos de recolección, motivo por el cual recibió este apelativo. Sin embargo, en otras culturas puede tener un nombre diferente, como 'Luna generosa', en el caso de China.Además, esta Luna puede parecer naranja, por lo que en la cultura norteamericana a veces la llaman 'sangrienta'.En efecto, el satélite se ve anaranjado cuando se ve cerca del horizonte y su reflejo pasa por la capa de la atmósfera.