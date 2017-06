Se lo llevó puesto un micro y entró en un bar justo después

Un accidente aparentemente poco grave puede traer consecuencias terribles. Lo mismo sucede a la inversa: un percance estremecedor a la vista puede quedar en un susto.





Las imágenes que acompañan esta nota son impactantes: un hombre es atropellado por un colectivo... e inmediatamente después, como si nada, entra en un bar, quizás su lugar de destino inicial.





Una cámara de seguridad capta cómo un micro entra en una curva a gran velocidad y fuera de control. De manera irremediable, el vehículo invada la banquina, se sube al cordón, colisiona contra el mobiliario urbano y se lleva por delante un transeúnte. El tremendo impacto provoca que el hombre salga despedido varios metros, arrastrándose por la vereda... eso sí, él lo vio y la forma en que se preparó para el golpe aflojando el cuerpo y saltando le salvó la vida.





Lo increíble llega justo a continuación del accidente. Valía temer lo peor, pero el atropellado se levanta con relativa facilidad, sin hacer ningún gesto de dolor.





Lejos de mostrarse desorientado, camina con normalidad y entra en el bar más cercano, un local llamado "The Purple Turtle" del que es cliente habitual. Quizá lo hizo para pedir ayuda, pero no deja de ser llamativa la aparente tranquilidad del hombre. No resulta extraño que el video se haya hecho viral, recibiendo decenas de miles de visitas en apenas unas horas.





El hombre atropellado es un ciudadano británico llamado Simon Smith y los hechos tuvieron lugar en Gun Street (Reading, Inglaterra) el pasado sábado alrededor de las nueve de la mañana.





Aunque el choque sí lo ha dejado muy dolorido, Smith no ha sufrido lesiones importantes, apenas algunas contusiones y heridas leves. Algo similar ocurrió con el conductor del autobús, que salió ileso del insólito episodio.





Eso sí, la compañía para la que trabaja anunció que se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido aunque con el video no queda mucho por investigar.