Tras los pasos de Terminator: ¿La Roca candidato a presidente de los Estados Unidos?

La organización "Run the Rock 2020" registró oficialmente al musculoso actor de Hollywood como postulante a la presidencia del país norteamericano. Luego de Arnold Alois Schwarzenegger, que no pudo participar por no ser estadounidense de nacimiento, otro fisicoculturista intentará llegar a la Casa Blanca.