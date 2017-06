Un libro reúne la poesía y los cuentos de Aurora Bernárdez, mujer de Cortázar

"El libro de Aurora" reúne por primera vez la poesía, los cuentos y algunos textos escritos por Aurora Bernárdez, primera mujer de Julio Cortázar y heredera del autor de "Rayuela", una publicación impulsada por su amigo Philippe Fénelon, autor de la única entrevista extensa que concedió.



Fénelon dijo a Efe que "El libro de Aurora" es "la mejor manera de hacer un homenaje a Aurora".



"Después de su muerte encontramos entre sus papeles unos poemas que había escrito y unos cuentos, que ella no había destruido, pues aunque nunca quiso hacerse valer como escritora, tampoco destruyó lo que hizo", explicó.



"Creo que siempre tuve una vocación de oscuridad y de secreto" es la frase anotada por la propia Aurora Bernárdez, hacia el final de su vida, en un cuaderno que resume, según Fénelon, "su vínculo tan particular con la literatura".



El hecho de que no destruyera estos poemas y relatos expresa la idea que tuvo de que "quizá algún día podrían publicarse".



Mario Vargas Llosa, recuerda Fénelon, siempre estuvo seguro de que Aurora "no sólo traducía -lo hacía maravillosamente-, sino también escribía, pero se abstenía de publicar por una decisión heroica: para que hubiese un solo escritor en la familia".