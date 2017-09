Ya se puede diagnosticar el cáncer en tan sólo 10 segundos

Científicos estadounidenses crearon una nueva tecnología, del tamaño de un bolígrafo, que promete reducir a tan sólo 10 segundos el proceso de distinguir entre tumores y tejido sano. El novedoso instrumento, llamado The MasSpec Pen, diagnostica la presencia de lesiones malignas en tiempo real. Además, puede identificar diferentes subtipos de cáncer de pulmón y tiroides.



Según el estudio, publicado en la revista 'The Science Translational Medicine', el dispositivo utiliza pequeñas gotas de agua para analizar muestras de tejido humano y tiene una precisión de 96 %.



La gota extrae moléculas de las células de una persona en proceso de cirugía. A través de 'aprendizaje mecánico', el artefacto es capaz de determinar qué huella digital molecular es normal y cuál es propia de un cáncer, señala la autora del estudio, Livia Schiavinato Eberlin, profesora de química en la Universidad de Texas (Austin, EE.UU.).



"Es un proceso químico suave y sencillo", afirma Eberlin, y agrega que el hecho de que "no es destructivo aporta un nuevo enfoque para el diagnóstico del cáncer".



En el estudio, los investigadores examinaron 253 muestras de tumores humanos de pulmón, ovarios, tiroides y mama y los compararon con muestras de tejidos sanos. El grupo de científicos también probó la pluma en ratones vivos con tumores y encontraron que fue capaz de identificar la presencia de cáncer sin dañar los tejidos circundantes y sanos.



La novedosa trecnología aún no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Los investigadores reconocen que necesitan continuar validando su trabajo y planean comenzar las pruebas clínicas en seres humanos en 2018.