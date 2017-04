La importancia de las decisiones

Todos los seres humanos venimos a este mundo con un propósito. Es por ello que tenemos autoridad. ¿A qué me refiero con autoridad? La mayoría de la gente asocia tener autoridad con mandar pero no se trata de eso, sino de tomar decisiones.





Autoridad es la capacidad de decidir.





Quien toma decisiones tiene autoridad. Veamos un ejemplo: si un esposo y padre de familia llama a su esposa y le anuncia: "Querida, esta noche salimos a las ocho para el teatro; por favor avisales a los chicos que estén listos para que lleguemos en horario", esa mamá les va a decir a sus hijos que tienen que prepararse con tiempo. Esa mujer está ejerciendo su autoridad, al decidir qué tiene que hacer cada uno. Aquí ella ocupa el lugar del poder. Tener autoridad es ejercer poder.

Todos tenemos esta clase de poder que deriva de la capacidad innata de decidir pero nunca deberíamos confundirlo con ordenar, mandar y, mucho menos, maltratar a otros. Porque entonces caeríamos en lo que se conoce como "abuso de autoridad", algo que suele ocurrir muy a menudo con gente que tiene baja estima y usa el poder para sentirse importante.





Todos, sin excepción, necesitamos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque una decisión nos permite marcar un rumbo, un camino a seguir, es decir que nos brinda claridad sobre hacia dónde estamos yendo. Eso es lo que hacemos los padres, cuando les decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer: les marcamos el rumbo.





Y tener claro hacia dónde vamos, nos permite ejercer autoridad (decidir). Decirle a un hijo que, antes de ir a jugar, tiene que hacer la tarea es orientarlo, decidir qué es mejor para él o ella, trasmitirle el mensaje positivo que "estudiar es más importante que divertirse". Hoy más que nunca nuestros niños y jóvenes precisan de adultos que los guíen, en un mundo que los anima a hacer lo que ellos quieran.





Ser capaz de tomar decisiones hace que todo nos resulta más fácil. La mayoría de nosotros, cuando estamos enfermos, confiamos en un profesional médico para que nos indique qué medicación tomar y así recuperar la salud. Aquí esta persona está ejerciendo autoridad, al decidir qué es lo mejor para su paciente.





Las decisiones nos brindan tranquilidad.





Pero la realidad es que muchas personas eligen no tomar decisiones. Tal vez porque vienen de hogares donde sus padres no ejercían su autoridad de padres. Los niños que se crían en una familia donde los adultos no deciden nada terminan convirtiéndose en personas inseguras y temerosas.





En cambio, los hijos de padres que tienen el hábito de tomar decisiones son personas seguras de sí mismas y con una autoestima sana, porque desde chicos saben con claridad hacia dónde se dirige su propia vida. Durante los primeros años de la infancia de nuestros hijos, somos los padres quienes decidimos qué van a comer, qué van a vestir, qué horarios van a tener, a qué colegio van a ir, etc. Todas esas decisiones les brindan seguridad y contención, por el hecho de que son incapaces de decidir por sí mismos. Y, a la vez, sientan las bases para que luego sean capaces de hacerlo solos y se conviertan en seres humanos independientes.





Las decisiones nos brindan seguridad.





Aquel que ejerce autoridad permite que el otro vuele y sea libre. Aquel que es autoritario (y maltrata) esclaviza al otro para que no vuele y dependa de él. La autoridad sobre los hijos los conduce a liberar su potencial, las infinitas posibilidades que llevan en su interior, y alcanzar su propósito en la vida.





Lo normal es que, a medida que pasa el tiempo y nuestros hijos crecen, los padres vayamos tomando menos decisiones por ellos para que comiencen a tener mayor responsabilidad sobre sus vidas. Pero, ¿por qué algunos padres no pueden tomar autoridad sobre sus hijos? Por lo general, son personas que fueron criadas por adultos autoritarios (y lo sufrieron mucho), entonces no quieren repetir la historia con sus hijos.





Ellos necesitan comprender que tener autoridad no es ser autoritario, sino ayudar al otro, ya sea que se trata de un hijo o de un empleado, a ser responsable y capaz de tomar sus decisiones. En muchos casos, la palabra "autoridad" suele tener muy mala prensa. Pero necesitamos reconciliarnos con ella y aprender su verdadero significado.





Cuando un adulto no toma decisiones, sobre todo si tiene gente a su cargo, tarde o temprano sufrirá las consecuencias. La razón es que, cuando no decidimos como corresponde, nuestros mensajes son ambiguos y se confunde el objetivo. Hay un refrán que dice: "Si el sonido de la trompeta es incierto, nadie irá a la guerra". Un líder, en el ámbito que sea, que no decide jamás tendrá claro adónde va y no podrá mostrárselo a su gente.





No tengamos miedo de ejercer autoridad y permitámonos tomar las mejores decisiones, porque estas nos llevarán a resultados extraordinarios.





Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a: bernardoresponde@gmail.com.





Por Bernardo Stamateas