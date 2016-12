Absolvieron a Carlos Carrascosa por el asesinato de María Marta García Belsunce

Carlos Carrascosa, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su esposa María Marta García Belsunce, dijo que siente "emoción" por el fallo absolutorio de la Cámara de Casación Penal bonaerense y remarcó que va a "averiguar ahora" quién mató a su mujer.

La resolución fue tomada en las últimas horas por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense Martín Ordoqui, Jorge Celesia y Fernando Mancini. Carrascosa había sido condenado a reclusión perpetua en junio de 2009, como responsable de "homicidio calificado", y desde febrero de 2015 había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por cumplir 70 años y alegar problemas de salud, mientras que tuvo que abonar una fianza de un millón de pesos. "Tengo una emoción que casi no puedo hablar. Hace catorce años que estoy con esto", dijo Carrascosa, en declaraciones por el canal C5N a poco de conocerse el fallo que lo beneficia luego de haber estado en prisión poco más de siete años.

Mientras conversaba con los periodistas anunció que personal penitenciario se aprestaban a sacarle la pulsera electrónica y que se enteró por los medios de comunicación sobre el fallo de la Cámara de Casación: "Me enteró por Crónica TV cuando me condenaron y me enteré por Crónica TV cuando me absolvieron".

Finalmente, cuando se le consultó quién entonces asesinó a García Belsunce, Carrascosa respondió: "Eso lo vamos a averiguar ahora. Dejame disfrutar esto".

El crimen de la socióloga García Belsunce, de 50 años, se produjo el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar, donde la encontraron con seis balazos en la cabeza, y actualmente Carrascosa, de 70 años, se encontraba con arresto domiciliario en la casa de un matrimonio amigo, en Luján.