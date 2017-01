Adelanto del videoclip que grabaron el Polaco y Federico Bal

En medio de un fuerte enfrentamiento con el Dipy, quien lo acusó de violencia, excesos, fiestas y drogas, el Polaco minimizó la pelea y presentó el videoclip que grabó junto a Federico Bal.

El cantante y el actor aprovecharon su buena onda para grabar "Deja de llorar", un tema que se incluye en el nuevo trabajo del Polaco.

Respecto a la pelea con Dipy, el flamante novio de Silvina Luna se mostró indiferente y señaló que "cada mentira y cada palabra ya están en manos de mis abogados". Y agregó: "Yo no voy a perder el tiempo con nadie"

Bajando el tenor de la pelea, el rubio aseguró que "no me interesa nada de lo que Diga. Está todo bien con el chabón, yo no tengo nada con él".

Dipy acusó al Polaco de aprovechar la figura de su expraje, Karina "la Princesita", para edificar su carrera. "Todas las cosas buenas que me pasaron en la vida fueron a base de trabajo y sacrificio", respondió.