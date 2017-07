Advierten por intimaciones de pago de supuestas deudas telefónicas

La Defensoría del Pueblo advierte por intimaciones de pago de supuestas deudas de telefonía que podrían constituir defraudación

Se trata de notificaciones sin firma, de empresas de la ciudad de Buenos Aires que se identifican mediante siglas o iniciales, que remiten por vía postal una intimación simple reclamando supuestas deudas sobre servicios (en su mayor parte de telefonía móvil) que los ciudadanos no le constan.





En las mismas sólo se indica un código de barras que no remite a ningún concepto real y que en el caso de ser pagado puede atribuirse a deudas no pertenecientes a la persona intimada o de una deuda impertinente a un supuesto acreedor que no lo es.





Durante las últimas semanas, la institución recepcionó gran cantidad de casos con reclamos similares, en el que personas reciben en sus domicilios intimaciones simples que no cumplen con las formalidades necesarias para exigir el cobro de una supuesta deuda.