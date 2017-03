AFA confirmó que vuelve el fútbol: sanciones para el que no se presente

afa1.jpg

La Comisión Normalizadora de AFA anunció este mediodía que aquellos equipos que no se presenten a jugar en la reanudación del torneo de Primera División, Primera B, Primera C y Primera D estarán expuestos a sufrir la pérdida del partido, deducción de puntos y multa económica."Se comunica que con fecha 3 de marzo del año 2017 se reanudan los Torneos de Primera División, Primera B, Primera C y Primera D se informa que equipo que no se presente en cancha será de aplicación el artículo 109 del Reglamento de Transgresiones y Penas el cual establece la pérdida del partido, deducción de tres puntos más al final del campeonato y multa económica", explicó la resolución que dejó trascender la AFA."No lo dijimos, lo evaluaremos, porque hay antecedentes. Por supuesto que es la idea de alguien de AFA, porque hay versiones de todo tipo", afirmó Armando Pérez, el presidente de la Comisión Normalizadora, para agregar un condimento más de confusión a esta situación.