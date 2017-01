Agua potable: Colastiné Sur insiste con una planta potabilizadora en el barrio

Como sucede cada verano, aunque el problema está todo el año, el agua en Colastiné Sur es un servicio que llega a cuentagotas; y si llueve, por el estado de las calles, directamente se quedan sin la provisión. Como sucedió después de Navidad que unas 15 familias estuvieron más de una semana si agua porque los camiones cisternas no podían entrar. Desde la vecinal vuelven a insistir con la necesidad de construir una planta potabilizadora que no solo permitiría tener un servicio de buena calidad sino además en el mismo barrio.

"La solución de fondo es que tengamos agua potable en el barrio; y lo ideal es tener una planta potabilizadora", dijo Marcela Fernández, presidenta de la vecinal Colastiné Sur quien aprovechó para recordar que la institución presentó hace unos tres años el proyecto para hacer esta obra en el barrio, que hasta incluía los costos, pero aún no hay respuesta ni del gobierno municipal, mucho menos del provincial.

"Nunca nos llevaron el apunte, y cada fin de semana alguien se queda sin agua y estamos cansados de esa situación. Los que viven cerca del club Caza y Pesca son los más perjudicados porque cuando llueve el camino que está en malas condiciones se pone barroso y el camión no puede entrar y en varias ocasiones estuvieron hasta 10 días sin agua. Siempre le toca a alguien y ya no se puede vivir más así", agregó más adelante la presidenta de la entidad.

El camión ingresa por sectores al barrio y lo hace entre dos o tres veces por semana y con eso tienen que pasar el fin de semana, pero si en el medio llueve, la espera es por más días. "En las casas tenemos tanques que se llenan en los mejores casos porque hasta nos la racionalizan y eso se usa para todo. Los que pueden comprar para tomar lo hacen, pero no todos tienen esa posibilidad. Cuando uno se queda sin y el de al lado tiene le pasa, pero no siempre sucede eso. Es difícil la situación y ahora con el calor que hace es peor y ni siquiera la podemos sacar de la tierra porque por las napas no sirve sino que se tiene que potabilizar", dijo luego.





Un sueño de vieja data

El camión cisterna pertenece a la Municipalidad y el agua que trasladan lo hacen desde La Guardia. Cuando llueve o hace mucho calor como en esta época Aguas Santafesinas refuerza la provisión, pero si surge algún inconveniente el servicio cae y los vecinos se quedan sin agua. "Soñamos con que se solucione el tema y que por lo menos si se hace alguna vez esa obra, en el mientras tanto se mejore el suministro para pasar el momento. Hoy no tenemos ni una cosa ni la otra", aseguró Fernández.

Otro sueño de los vecinos y sobre todo de los chicos es tener por ejemplo una pileta para soporta el verano en Santa Fe, pero "eso es imposible", dijo y en esta línea agregó: "No podemos ni tener un piletín de lona porque no tenés cómo cargarla. Tenemos el río cerca pero no es seguro bañarse y tampoco nos podemos refrescar en nuestra casa. Hace años que vivimos así y soportamos esta situación, estaría bueno que alguna vez miren hacia acá y nos escuchen".

Colastiné Sur tiene 354 años y obviamente desde entonces no tiene agua. "Yo hace 43 años que vivo acá desde que nací y siempre tenemos el mismo problema. Los bidones frente a nuestras casas es parte del paisaje y la fisonomía del lugar. El barrio fue creciendo, la población se acrecentó, el municipio no controló la radicación y por eso muchos se asentaron en los reservorios y por eso el lugar creció mucho y cada vez tenemos más problemas con servicios como este. Por eso consideramos que es hora que le den una solución", describió la presidenta de la vecinal.

El proyecto de los vecinos es hacer una planta parecida a la de Desvío Arijón, obviamente más chica porque es menos la población y "tenemos el río ahí, no es mucho lo que se tiene que hacer y así estaríamos dando una solución definitiva a un tema que nos preocupa mucho", dijo y agregó: "Con lo que gasta el municipio en camión, empleados, horas extras y demás tal vez pueden ejecutar la obra, pero entendemos que el municipio no es la que la tiene que hacer sino la provincia, pero sí tiene la responsabilidad de gestionarla".

Fernández aprovechó para recordarle al intendente José Corral: "Dice que somos un lugar inundable, pero les decimos que hace 18 años que no nos inundamos por el agua del río. Si están bien los desagües, en condiciones las bombas y las calles arregladas, el agua se va rápido. Con las grandes precipitaciones en la ciudad, nosotros tenemos agua pero en dos horas se va y no nos queda nada. Le decimos que Colastiné ya no es más inundable como antes".

Vale recordar que Colastiné Sur tiene unos 3.000 habitantes y en 2010 la vecinal de Colastiné Sur presentó proyectos a la empresa Aguas Santafesinas SA con el fin de extender el suministro al barrio pero aún no tuvieron respuestas. Lo mismo habría sucedido con la Municipalidad y la provincia. Unos años más tarde presentaron el proyecto de la planta potabilizadora, pero tampoco sucedió nada y siguen esperando.