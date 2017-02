"Ahora no es lo principal"

Hasta aquí en cuanto a resultados, el balance de los partidos amistosos no fue bueno para Colón ya que de cinco apenas ganó uno, perdió dos y empató los restantes. De todos modos y como se dice habitualmente en esta etapa lo que menos importa es el marcador, ya que los entrenadores prueban distintas alternativas con la idea de afianzar una línea de juego. Y en ese sentido Eduardo Domínguez priorizó darle rodaje a una formación estable, a excepción del bloque defensivo en donde fue cambiando ya que para el partido ante Olimpo no podrá contar con Lucas Ceballos ni tampoco con Guillermo Ortiz suspendidos.





El próximo fin de semana, Colón jugará ante Newell's el sábado como visitante en el Coloso Marcelo Bielsa y en ese partido podrán concurrir los hinchas sabaleros y leprosos, en tanto que el sábado 18 recibirá a la Lepra en el Brigadier López. Dos encuentros que le servirán y mucho al cuerpo técnico que encabeza Domínguez para sacar conclusiones importantes ante un rival de jerarquía que está peleando los primeros puestos del campeonato.





En el inicio de la semana y luego de lo que fue la derrota por goleada ante Talleres, Ovación charló con Nicolás Silva quien fue titular en los cinco amistosos jugando como carrilero derecho. El ex-Boca Unidos analizó el rendimiento del equipo en estos partidos, habló de las diferencias entre Domínguez y Paolo Montero y también se refirió a los goles que le marcaron a Colón en estos amistosos.

"El balance de estos partidos es positivo, estamos en una etapa de preparación y adaptación, tal vez en algún punto preocupa un poco el resultado del otro día con Talleres, pero como hablamos con el cuerpo técnico, a ellos por ahora lo que menos les importa es el resultado. La prioridad pasa por seguir trabajando para interpretar la idea de juego y tratar de agarrar ritmo. Ya pasó la parte más dura en cuanto a lo físico y en el presente estamos abocados a los amistosos. Obviamente que hay mucho por corregir, pero también hay muchas cosas buenas como por ejemplo ir afianzando un estilo de juego que es lo más importante", comenzó diciendo el Mosquito.





Consultado respecto a que en los cinco partidos el DT repitió las misma mitad de cancha y delantera respondió: "Es verdad se dio esa particularidad de repetir los mismos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, pero eso no quiere decir que los que estuvimos jugando tengamos ganado un lugar en el equipo titular. Falta mucho tiempo y partidos amistosos y en consecuencia cada uno debe seguir trabajando y demostrando hasta los días previos a la reanudación del torneo, ya que nadie sabe quien será titular".





En cuanto a las diferencias que encontró entre la propuesta de Domínguez y Montero explicó: "A diferencia de Paolo (Montero) Eduardo (Domínguez) siempre mantuvo un mismo esquema que fue el 4-4-2. Por ahí Paolo tenía varios esquemas que aplicaba. Ahora tanto Iván Torres como yo que nos desempeñamos como carrileros nos pide que busquemos los espacios por adentro detrás de los volantes centrales del rival para poder filtrar el balón. Y además quiere que los dos laterales jueguen un poco más adelantados para confundir al rival que no sepa si tomar a los carrileros o a los laterales que progresan en ataque. Domínguez trata de que el equipo lastime por adentro, pero si no se puede intentar con los laterales por afuera".





Sobre la composición de la zona media que tiene jugadores ofensivos por afuera (Silva y Torres) y dos de buen pie por adentro (Gerónimo Poblete y Pablo Ledesma) pero sin tanta marca expresó: "Son jugadores de generar juego que por ahí no tienen tanta marca, pero esa es una cuestión de que todos debemos colaborar para recuperar el balón y estar juntitos para defender. En el partido con Talleres fue muy alevoso porque después del segundo gol que nos marcaron nos desesperamos, tratamos de salir a buscar el empate, pero nos desordenamos y lo pagamos caro. Obviamente que los 11 debemos tener el sacrificio y el esfuerzo para la marca empezando por los dos delanteros que saben que se debe colaborar a la hora de defender".





Con Montero terminó jugando como titular y da la sensación de que con Domínguez también estará desde el arranque "Obviamente que es muy importante tener continuidad, tuve la suerte de jugar con Paolo en el final del año pasado y ahora Eduardo me dio la confianza en estos partidos amistosos de poder jugar y sumar minutos de fútbol. Pero como te dije antes, más allá de que uno este en el equipo de los habituales titulares no significa que vaya a estar desde el arranque y en contrapartida aquel compañero que jugó para el segundo equipo tiene también las chances de meterse en la formación titular. Nadie tiene el puesto asegurado y hay que seguir demostrando", tiró.

A la hora de hablar sobre los nueve goles que recibió el equipo en los cinco amistosos indicó: "En algún punto preocupa, obviamente que si te ponés a analizar no se hasta que punto nos marcaron goles por méritos del rival, por ahí cometimos errores y lo pagamos caro. Por ese motivo debemos seguir trabajando y no hay que echarle tanto la culpa a la defensa o al arquero. Todos tenemos la responsabilidad de defender para no darle chances al rival de que nos lastimen".





Por último, habló sobre los partidos que se vienen frente a Newells' los próximos dos sábados"serán dos partidos muy importantes para seguir con la preparación y corregir los errores, primero debemos enfocarnos en modificar las cuestiones negativas que mostramos principalmente en el partido ante Talleres y hacer hincapié en la semana de entrenamiento. Y después disfrutar de dos partidos que tendrán un marco importante de hinchas de ambos equipos".