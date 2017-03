"Ahora se escribirá una nueva historia"

"A la calle no salí todavía. Desde que llegamos el otro día a las 4 de la mañana no tuve contacto con la gente, más que llevar al nene al colegio. Es algo diferente esto. Los que somos de acá lo vivimos de una manera atípica en comparación a los que vienen de afuera, que de por sí no andan mucho por la calle. Yo tengo mi vida acá; mi día a día es acá y por eso salgo caminando de mi casa con total tranquilidad y es por ello que será cuestión de horas que se empiecen a escuchar los gritos de auto a auto (risas). Esto es lo lindo que tiene el fútbol, por eso digo que hay que disfrutarlo. Son semanas de tensión, pero que se tienen que disfrutar, porque es lo más lindo que hay".





De esta manera, entendió el entrenador de Unión, Juan Pablo Pumpido, todo lo que transmite la previa de un Clásico santafesino, el cual será el próximo sábado, a las 16, en el estadio 15 de Abril.





El DT habló este martes después del entrenamiento sobre el duelo ante Colón y escuetamente de lo que dejó el empate ante River en el Monumental. "Esta semana se encara de la misma forma de siempre, pero con el plus de ser una de las más lindas del año. Después del partido con River ya comenzamos a pensar en esto. Aún estamos en el proceso de recuperación, porque llegamos a Santa Fe a las 4 de la mañana (por el lunes), así que estamos trabajando liviano. Ya este miércoles seguramente será la práctica de fútbol para afianzar la idea", comentó.

También dejó en claro que "para todos es una semana distinta, porque es la del Clásico de la ciudad. Es especial para todos, para los hinchas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y periodistas", agregó.

Enfrente tendrá a un Colón que jugó el lunes por la noche y que, a la vista de todos, se mostró frágil y con muchos altibajos. De todas maneras, Juampi no quiso hablar demasiado sobre eso, sino que apuntaló más a lo que haga Unión: "Uno siempre ve al rival. Justo pudimos verlo este martes, como así también ellos nos vieron a nosotros. Es una semana distinta, un partido diferente y solo hay que trabajar con las ideas claras para afrontar el partido de la mejor manera".





Tampoco se anduvo con rodeos al admitir que "no tiene absolutamente nada que ver lo que pasó con River con lo que pasará el fin de semana. Porque como decía antes, son partidos diferentes. Obviamente uno trabajará para mantener una idea, pero se escribe una nueva historia ahora", recalcó.





"Iremos con un plan"

En otra parte de la conferencia, explicó lo que significa jugar un partido de esta trascendencia: "Es importantísimo. Eso no se puede negar. Es lindo y hermoso dirigir un Clásico en el equipo del que sos hincha. Ojalá tenga un montón de partidos más. Hoy sí es uno de los más importantes, por ser el primero. Por eso trataré de disfrutarlo con la responsabilidad que me toca. Ojalá salga todo lo que tenemos pensando y terminemos todos contentos".





Indefectiblemente, la requisitoria continuó respecto a si los entrenadores se juegan una carta importante o simplemente el resultado es anecdótico: "Se juega un partido muy importante, que si los ganás estará todo bien y si lo perdés tendrá más repercusión que cualquier otro partido".

También deslizó que estos duelos deben ganarse, aunque siempre tratando de hacerlo con argumento. De igual modo, casi sin darse cuenta, dio a entender que muchas veces no importan las formas: "Uno lo gana dependiendo de lo que haga dentro de la cancha. Si el partido no sale como queremos y lo ganamos, lo festejaré igual. Pero insisto en decir que la victoria se basa en lo que pase dentro del campo".

"A los jugadores no les voy a decir antes de entrar a la cancha que ganen como sea. Iremos con un plan e idea. Si lo ejecutamos bien, estaremos más cerca de ganar", vaticinó.





En el final del diálogo, no se animó a expresar que ya tiene listo a los once que piensa serán titulares en el reducto de la Avenida López y Planes, pero sí que ya tiene una idea a la que hay que afinarle detalles: "El equipo ya lo pensamos, solo que ahora estamos viendo situaciones. Incluso ya imaginamos el partido en base a las circunstancias que se pueden producir; eso se va trabajando en la semana, pero falta para definirlo".