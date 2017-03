¡Al fin! Adele confirmó que está casada

La cantante Adele , una de las sensaciones del pop mundial con sus temas románticos, confirmó este domingo que está casada, poniendo fin a años de especulaciones al respecto.





La artista inglesa tiene una relación con Simon Konecki, un exfinancista que fundó drop4drop (gota a gota), un grupo humanitario que presiona en favor de un acceso universal al agua potable.





La pareja tiene un hijo de cuatro años, Angelo, pero Adela se mantuvo circunspecta respecto a cuándo contrajo matrimonio.





Confirmó de todas maneras su estado civil durante un concierto en Brisbane, Australia, este domingo, durante el cual presentó "Someone Like You," su éxito de 2011 en el cual describe su ruptura con una pareja anterior.





"Qué sensación cuando te enamoras de alguien, es la mejor sensación en la tierra", dijo, según consta en un video posteado en las redes sociales por un fan.





"Y soy una adicta a esa sensación. Obviamente, no puedo continuar con esos sentimientos porque estoy casada ahora", añadió. Otros atentos fans contaron que durante los premios Grammy, en febrero, habían oído a Adele agradecer a "mi marido y mi hijo, son la única razón por la que hago ésto".





