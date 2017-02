"Al que le pegue a una mujer hay que meterlo preso para que se lo violen"

El corredor y empresario Marcos Di Palma pasó por el aire de "Hola Chiche" (AM950) y brindó una vasta entrevista en la que charló de todo, incluso su posición con respecto a los hombres que cometen violencia de género, a quienes se dirigió de manera contundente y furiosa. ¿Qué dijo?





"Lo que yo creo es que al que le pegue a una mujer hay que meterle una patada en el medio de la cara y meterlo dentro de una cárcel para que se lo vienen", disparó el corredor.





Con respecto a la racha de femicidios producidos en los últimos días, opinó: " Es una cosa increíble. No sé si hay más información ahora o es peor que antes. La verdad me asombra que la gente vea que al femicida le dan años de cárcel, lo meten preso, y no sé si está cada vez peor en vez de mejorar".





También se mostró indignado por la dificultad que sufren las mujeres para sentirse seguras en la vía pública. "¿Cómo hace una mujer para estar segura, totalmente a salvo, por más que le pongan una restricción al tipo?", se preguntó.





También opinó sobre el hecho conocido como "Masacre de Hurlingham", en el que Diego Loscalzo está acusado de matar a su pareja y a casi toda su familia. "Su mujer era policía, ¡increíble! Le robó el arma y el chaleco. Y entonces vos decís: ´¿hasta dónde quiere llegar ese cristiano?´ No sabés cómo pararlo", se lamentó "Marquitos".