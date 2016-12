Alario se queda en River, salvo que...

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, adelantó que no quieren vender al delantero Lucas Alario aunque aclaró que "hay una cláusula de salida por 18 millones de euros"."No queremos venderlo a Lucas Alario. Hay una cláusula de salida, que son 18 millones de euros, y si viene el jugador o un club con esa plata, legalmente no tenemos defensas. Pero tiene muchas ganas de seguir en River y jugar la Copa Libertadores", reconoció el directivo en diálogo con ESPN FC.En el caso de no traspasarlo, el club de Núñez deberá comprarle el 40 por ciento del pase a Colón de Santa Fe, su anterior institución, en una cifra pautada en 1,4 millones de dólares.El punta, de 24 años, marcó seis goles en 13 partidos jugados por el campeonato de la Primera División (lleva 12 en 26) y anotó tres tantos en la consagración de la Copa Argentina (4-3 vs. Rosario Central), por lo que varios equipos de Europa posaron sus ojos en él.De hecho, el "Millonario" afrontará la Copa Libertadores 2017 y por eso valoró el título del certamen local. "Estoy súper feliz, los dos objetivos que nos habíamos trazado para este semestre eran la Recopa y la Copa Argentina, que la querían ganar todos. No es la Champions pero te permite ir a la Libertadores. Lo clubes grandes todos queríamos ir por ella", destacó.El conjunto de Marcelo Gallardo compartirá el grupo 3 de la edición 2017 de la Copa Libertadores de América con Emelec de Ecuador, Deportivo Independiente Medellín de Colombia y Melgar de Perú, según el sorteo del certamen realizado esta noche en la sede de la Conmebol en Asunción, Paraguay.