Alejandra, la hermana de Isabel Macedo: "Ella estuvo ausente en el peor momento de mi vida"

En este último tiempo, se desató una guerra familiar entre Isabel Macedo y su hermana Alejandra, a quien "desconoce públicamente". Según la mujer, hermana mayor (del primer matrimonio del padre de Isabel), con la actriz tenían una relación cordial pero el diálogo y el vínculo se cortaron cuando murió su padre y ella, que vivía en Estados Unidos, no viajó al entierro.





"Yo vivía afuera y no pude viajar a Argentina para despedir a nuestro papá. Desde ahí, Isabel no me habla más. Nunca tuvimos una relación de carne y uña pero al menos yo la llamaba por teléfono cada tanto. Me cansé de llamarla y que me desconozca", contó Alejandra.





La hermana de la actriz presentó en la tarde del lunes un libro -Diluvio de mentiras- en el que habla de su experiencia con su exmarido en el tiempo que vivió en Estados Unidos. "A Isabel la nombro solo cuando cuento que viajaba a visitarme", aclaró en diálogo con PrimiciasYa.com.

Macedo





"Espero que a otras mujeres y hombres pueda ayudar con mi historia y que no pasen por lo que pasé yo, que fue muy dura. Estuve rodeada durante muchos años de mi matrimonio por mentiras hasta que uno se da cuenta que no vivió lo que uno quería. Uno cree que se casa con el Príncipe Azul y no es así. Fui yo sola la que fui descubriendo todo. Esto fue en el 2013 y fue hasta el 2014 que me fui enterando todo de a poco a medida que pasaba el tiempo. Gracias a Dios tuve la fuerza de mi hijo para poder salir adelante", destacó.





Con respecto a su hermana, indicó: "Isabel es mi hermana y va a seguir siendo mi hermana hasta el día que nos muramos. Isabel está en esta historia porque ella estuvo mientras yo estuve casada, salíamos a tomar sol, a pasear, a comer juntos... Todo lo que fue la convivencia en ese momento".





"Supongo que ella habrá estado al tanto de lo que me pasaba. No puedo contestar porque no sé si ella no pudo o no quiso saber lo que me estaba pasando. La cosa es que ella estuvo ausente en el peor momento de mi vida", remarcó.





Alejandra Macedo señaló que si bien la diferencia de edad -es 10 años mayor que la actriz- no permitió que compartieran mucho, vivieron en la misma casa hasta que se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. "Ella ya declaró que yo soy una desconocida y no creo que ella recapacite y cambie su manera de pensar. Eso va a estar en las manos de Dios... Pese a todo yo le sigo teniendo cariño", finalizó.

Embed

Video: Juan Pablo Godino - @juanpablogodino