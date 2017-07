Alejandro Domínguez contó porqué no volvió a River

Chori, de 36 años, dio por finalizada su etapa en el fútbol griego luego de cuatro años en Olympiakos, donde es considerado ídolo, e intentó un regreso al club de sus amores. "No hay posibilidad de mi vuelta. Yo quiero, los directivos quieren, pero Gallardo no quiere y está en su derecho", indicó.

Domínguez, quien jugó en dos etapas en River (2001-2004 y 2011-2012), disputó el torneo B Nacional con el Millonario con el objetivo de devolverlo a la primera división y dejó a un lado por un momento su carrera en el fútbol europeo. Desde entonces, junto con Fernando Cavenaghi, se ganó aun más el afecto del hincha. "Quería que la gente sepa por qué no vuelvo. Y no puedo jugar en otro club de la Argentina porque no podía jugar contra River porque no podría dar todo", apuntó Domínguez.