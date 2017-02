Alerta en River: Lucas Alario tiene una oferta millonaria de China

Hace unos pocos meses atrás, River olfateó lo que podía ocurrir y transformó a Lucas Alario en el jugador con la cláusula de rescisión más alta del fútbol argentino. Sin embargo, esa estratégica movida podría no ser el seguro que en el club esperaban.





El representante del futbolista de 24 años confirmó que tienen sobre la mesa una oferta desde la Liga de China que saldaría los 18 millones de euros que requiere el Millonario para dejarlo ir. "Hay una oferta muy importante de un equipo chino escrita que estamos viendo", afirmó en diálogo con Closs Continental el empresario Pedro Aldave.





El hombre que maneja los destinos del Pipa fue claro sobre la escasa injerencia de la entidad de Núñez en esta oferta: "River ya demostró que no lo quería vender. Ahora no están tan al tanto porque no va a depender de ellos. Es una decisión unilateral del jugador que tiene que hacer uso de la opción de contrato, de rescindirlo. No es una negociación entre clubes".





Si bien advirtió que "la idea es no salir mal de River", no pasó por alto la negativa que hubo al PSG en el pasado desde la institución argentina. "La anterior oferta había que negociarla con el club. Hablé con el presidente cuando el PSG había hecho una oferta inferior a la cláusula en su momento", explicó.





Alario está recuperándose de un traumatismo en la pierna izquierda que hace poner en duda su presencia en el reinicio del campeonato. Si bien no trascendió el club interesado, Aldave sí confirmó que los chinos están dispuestos a poner 18 millones de euros para saltear la negociación con el club.





En ese contexto contrario a River, dejó una frase que genera cierta tranquilidad en Rodolfo D'Onofrio y sus compañeros de Comisión Directiva: "A Lucas no le quita el sueño ir a China, pero siempre hay que estudiar todas las posibilidades".

Fuente: Infobae