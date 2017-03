Alesso advirtió que no ve que "vaya a haber una nueva oferta salarial para los docentes"

La secretaria general de Amsafé provincial, Sonia Alesso, señaló hoy que la propuesta del gobierno provincial de 19,5 por ciento de aumento salarial, "no recompone lo que perdimos el año pasado" y advirtió que "el panorama no muestra que vaya a haber una nueva oferta" para los docentes.





En declaraciones radiales esta mañana, la también titular de Ctera señaló que "nosotros venimos sosteniendo que se intenta ponerle un techo a las paritarias que rondan un 18 o un 19 por ciento y ayer sucedió efectivamente eso. Hoy estaremos votando todo el día, mañana habrá asamblea y ahí tendremos los resultados, pero creemos que esta es una propuesta que no recompone lo que perdimos el año pasado, pero veremos que es lo que votan las bases en cada lugar de la provincia".

"Me parece que no hay ningún ensayo, hay una propuesta concreta por un lado y por otro lado no hay convocatoria a paritaria nacional".

Sobre si consideraba que la jugada del gobierno provincial había sido manejar una cifra para luego arriesgar una nueva en otra reunión paritaria, Alesso fue contundente: "Me parece que no hay ningún ensayo, hay una propuesta concreta por un lado y por otro lado no hay convocatoria a paritaria nacional, lo que ha generado parte de los conflictos que vemos en los distintos puntos del país. Creo que si hubieran querido hacer otro ofrecimiento, hubieran hecho otro mejor".





La titular de Amsafé provincial expresó que la estrategia del gobierno provincial "no me parece una lógica seria porque las escuelas y los maestros de Santa Fe se están perjudicando con lo que está pasando. Porque hay fondos que no van a llegar. Se trata entonces de que vamos camino a una situación de desinversión educativa que a nosotros nos costó desde los 90 muchos años de lucha docente".







"Hoy -amplió la dirigente gremial- el panorama no luce como que fuera a haber una nueva oferta. Era para el Estado provincial la oportunidad de demostrar que no iba a seguir la lógica de que el ajuste lo paguen los trabajadores. Hubo plata para todos los sectores concentrados de la Argentina, no para los maestros. Y esa lógica, que afecta a todo el espectro docente y sus actividades, está haciendo mucho daño a todas las provincias".