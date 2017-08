Alexander Domínguez: "Me va a venir muy bien jugar en Argentina"

Desde su país, donde espera los pasajes de la dirigencia para volar a Buenos Aires, el golero habló en La Segunda de Sol 91.5 y ratificó el acuerdo con los rojinegros: "Gracias a Dios está todo resuelto, esperemos que en las próximas horas el club me haga llegar los pasajes para viajar este miércoles o jueves a Argentina". Y más adelante, aportó: "Tengo a mi esposa y mi nena en México, todo fue muy rápido de ir a Colón, ellos quedaron en México, iría solo y después ellas vendrán para acá, se que el equipo está en Buenos Aires y luego se unirán mi esposa y mi nena".





Al momento de explicar los motivos por los cuales se decidió por Colón, el arquero enfatizó: "Tuve una conversación con Domínguez, algo muy interesante para mí, tenía varias opciones en mi país, se lo que significa para mí jugar en Argentrina, un país muy futbolero, me va a venir muy bien, lo que quiero es jugar, fue él que me llamó a mi y me convenció mucho, muy contento que con la bendición de Dios y ojalá las cosas me salgan de la mejor manera".









Domínguez viene de un semestre sin actividad, a lo que el propio protagonista dijo: "Prácticamente cuando fui a México me llevó Mohamed, para mi fue muy lindo ir a un equipo importante como Monterrey, se manejan con el tema del cupo de extranjeros, es un poco complicado, en cancha permiten 10, ahora bajaron a 9, nosotros teníamos 14, uno de los sacrificados fui yo, me lo dio a entender Mohamed, si yo jugaba tenía que dejar dos jugadores afuera, en el torneo anterior tuve más continuidad y en semifinales perdimos con Chivas, eso fue el tema porque no tuve mucha participación".





Esta claro que si en Colón tiene el rodaje que le faltó en el comienzo de 2017, sus chances de regresar a la Selección ecuatoriana crecerán. Así lo hizo saber el golero: "El técnico de la Selección siempre confió en mi, estuvo preocupado por mi situación, estuvo muy pendiente, quería que arreglara en un equipo para tener continuidad, es para mi lindo, un reto grande, poniéndome bien las puertas se me abrirán más, por eso trataré de trabajar de la mejor manera".

















Alexander Domínguez no tenía continuidad en México y a pesar de contar con varias posibilidades de seguir su carrera, el arquero ecuatoriano decidió venir a Santa Fe para calzarse el buzo de Colón.